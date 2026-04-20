시민체감 친환경에너지 대전환…수원시-7개 기관, ‘수원햇빛발전소 활성화’ 협력

이미지 확대 이재준 수원특례시장(오른쪽 4번째)과 7개 공공기관 관계자들이 ‘수원햇빛발전소 활성화’ 협약 체결 후 기념 촬영을 하고 있다. (수원시 제공)

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수원특례시와 7개 공공기관이 수원햇빛발전소 활성화를 위한 협력체계를 구축하고, ‘시민체감 친환경에너지 대전환’에 나선다.수원시와 수원도시공사, 수원시민햇빛발전 사회적협동조합, 수원에너지 협동조합, 기후시민에너지협동조합, 수원상공회의소, 수원산업단지관리공단, 아이비케이(IBK) 기업은행 동수원지점은 20일 시청 상황실에서 업무협약을 체결하고, 수원햇빛발전소 건설·활성화를 위해 협력하기로 했다.수원햇빛발전소 사업은 수원시의 공영주차장, 공공 유휴 부지를 활용해 시민·사회·단체·기업·공공기관이 공동으로 참여하는 태양광발전소를 조성·운영하고, 수익을 시민과 공유하는 ‘시민 체감형 재생에너지 사업’이다.전국 최초로 ‘시민우선배당방식’을 도입해 태양광 발전에 따른 수익금을 시민 투자자에게 우선 배당한다.올해 10월까지 수원햇빛발전㈜를 설립하고, 11월부터 내년 6월까지 수원햇빛발전소를 건설할 계획이다. 이어 2027년 6월부터 2차 사업대상지를 발굴하고, 햇빛발전소를 확대한다.시는 공영주차장, 공공 유휴 부지 등 사업대상지를 발굴해 발전 용량 20MW 이상의 태양광발전소를 설치·운영할 계획이다.이재준 수원시장은 “중동 사태로 인해 심각한 에너지 위기에 직면해 있다”며 “수원햇빛발전소가 에너지 대전환을 앞당기는 구심점이 되길 바란다”고 밝혔다.안승순 기자