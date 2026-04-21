메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

서천군, 2026년산 물김 계획 대비 98.9% 달성

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
이종익 기자
이종익 기자
수정 2026-04-21 11:18
입력 2026-04-21 11:18
이미지 확대
충남 서천서부수협 마량리 위판장에서 출하된 물김. 서천군 제공
충남 서천서부수협 마량리 위판장에서 출하된 물김. 서천군 제공


충남 서천군은 2026년산 물김 생산량이 계획된 4만 2000t 대비 98.9%인 4만 1550t을 기록했다고 21일 밝혔다.

군에 따르면 올해 물김 생산은 양식 초기 해역 내 영양염 부족에 따른 황백화 현상과 기상 악화 등으로 어려움을 겪었다.

군은 예비비 등 6억원을 긴급 투입해 김 영양제 1만 3270통(20l 기준) 보급 등 신속한 대응을 펼쳤다.

위판액은 607억4100만원으로 집계돼 전년 608억 3100만원과 비슷한 수준을 유지했다.

군은 최근 전 세계적인 K-김 수요 증가로 물김 위판 가격이 상승하면서 생산량 감소에도 불구하고 어가 소득이 안정적으로 유지된 것으로 분석했다.

물김 생산이 종료됨에 따라 군은 양식 시설물 철거에도 속도를 내고 있다. 현재 장항·마서 지역은 90% 이상, 비인·서면 지역은 60%가량 철거가 진행된 상태다.


구미경 서울시의원, 마약퇴치 예방교육 특별위원회 4차 회의 참석… 주요 안건 의결
서울시의회 바로가기
thumbnail - 구미경 서울시의원, 마약퇴치 예방교육 특별위원회 4차 회의 참석… 주요 안건 의결

유재영 군수 권한대행은 “지난해 풍작과 비교하면 생산량은 줄었지만, 당초 목표에 근접한 성과를 거뒀다”며 “시설물 철거도 철저히 마무리해 어업인과의 상생과 지속 가능한 김 산업 기반 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.

서천 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
서천군 물김 생산에 초기 어려움을 준 주요 원인은?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기