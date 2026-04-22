베테랑 공무원이 행정부패 막는다…수원시, ‘청렴정책 현장자문단’ 가동

이미지 확대 사진)청렴정책 현장 자문단이 21일 새빛민원실에서 포커스그룹 인터뷰를 하고 있다. (수원시 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

수원특례시가 베테랑 공무원으로 구성된 ‘청렴정책 현장자문단’을 운영한다.행정, 건축, 토목 등 시민과 가까운 분야에서 20년 이상 근무한 ‘현장 베테랑 공무원’ 7명으로 구성된 자문단은 21일 새빛민원실에서 ‘부패 취약 분야 정밀 진단 포커스그룹 인터뷰(FGI)’를 하며 활동을 시작했다.자문단은 총 3단계에 걸쳐 현장의 애로사항을 듣고 해결 노하우를 공유한다. 이어 공직자들이 실질적으로 체감하고 실천할 수 있는 ‘수원형 청렴·적극행정 표준 모델’을 정립해 나갈 계획이다.이재준 수원시장은 “현장에 답이 있다는 원칙을 바탕으로 베테랑 공무원의 통찰력을 시의 정책 자산으로 활용할 것”이라며 “부패 취약 분야 정밀 진단을 시작으로 공직자들이 소신 있게 일하고, 시민이 신뢰할 수 있는 투명한 공직문화를 정착시키겠다”고 밝혔다.안승순 기자