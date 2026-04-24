파주·고양-인천공항, 심야 공항버스 30일부터 달린다

이미지 확대 남양주 마석·구리-인천공항 공항버스

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경기도가 오는 30일 오후 10시부터 파주와 고양을 거쳐 인천공항으로 오가는 심야 공항버스 신규 노선을 신설했다고 24일 밝혔다. 최근 인천국제공항의 24시간 운항 활성화로 심야 비행기를 이용하는 여행객이 급증한 데 따른 조치다.이번 노선 신설로 경기도 심야 공항버스는 기존 9개 노선에서 10개 노선으로 늘어났다.신규 노선은 파주시 금촌역을 기점으로 파주 지역 5개 정류소와 고양시 7개 정류소를 경유해 인천국제공항까지 이어진다. 오는 30일 오후 10시 공항행 첫차를 시작으로 심야 시간대 왕복 2회 운행된다.현재 경기도 내 8개 시에서 출발하는 기존 심야 공항버스 노선의 2025년 이용객은 11만 3000여명으로, 2024년 10만여명 대비 약 13% 증가했다. 하지만 파주와 고양 등 경기 북부 권역에는 심야 공항버스가 부족해 이른 새벽 항공편을 타야 할 경우 요금 부담이 큰 택시를 이용하거나 전날 밤 미리 공항에 도착해 밤을 새우는 불편이 계속됐다.경기도는 대중교통이 부족한 경기 북부 지역을 대상으로 한 심야버스 운행에 대해 공항공사와 협의를 거쳐 이번 노선 개설에 성공했다. 노선 운행에 따른 적자가 발생할 경우 도와 공항공사가 재정 지원을 50 대 50으로 분담한다.안승순 기자