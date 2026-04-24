안산시, 청년창업 ‘ANSAN START UP’ 모집…최대 4700만 원 지원

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경기 안산시는 창의적인 아이디어를 보유한 청년 창업가를 발굴하기 위해 다음 달 13일까지 ‘2026 안산 스타트업 청년창업 경진대회’ 참가자를 모집한다고 24일 밝혔다.‘ANSAN START UP’ 통합 브랜드 아래 추진되는 대표 청년창업 프로그램으로, 청년 창업가들의 아이디어를 실질적인 창업으로 연결하기 위해 마련됐다. 기존 대회 형식을 확장해 ‘청년창업페스티벌’과 연계해 개최된다.참가 대상은 1986년 4월 22일 이후 출생한 청년 창업가로, 공고일 기준 창업 3년 미만 기업을 운영 중이거나 창업을 준비 중인 개인 또는 팀이다. 시는 모두 15개 팀을 선정할 예정이다.모집 분야는 ▲IoT ▲클라우드 ▲빅데이터 ▲AI ▲모바일 ▲로봇 ▲ICT ▲블록체인 ▲AR ▲3D프린팅 ▲디지털플랫폼 ▲소셜미디어 기반 기술 창업 등 4차 산업 융합 관련 전 분야다.총 2억 9000만원 규모의 재원이 투입되며, 수상 결과에 따라 사업화 자금과 시상금을 차등 지원한다. 대상 수상팀에는 최대 4700만원 상당의 사업화 자금과 시상금이 지원된다.박진우 안산시 청년정책관은 “청년창업페스티벌과 연계한 이번 경진대회가 청년 창업가들에게 도전과 성장의 발판이 되길 바란다”며 “청년들의 창의적인 아이디어가 실제 창업과 산업 성장으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.안승순 기자