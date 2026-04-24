클릭 한 번으로 용인 여행…‘용인관광플랫폼’ 가동

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용인특례시는 지역의 풍부한 자산과 최신 경향에 부합하는 지역 콘텐츠를 디지털 기술로 엮어낸 ‘용인관광플랫폼(itour.yongin.go.kr)’을 운영한다고 24일 밝혔다.‘용인관광플랫폼’은 별도의 앱 설치 없이 웹 주소만 입력하면 바로 실행되는 반응형 서비스다. 600여 곳의 명소 정보를 기반으로 여행자의 모든 순간을 지능적으로 지원한다.실시간 버스 정보 등 대중교통과 주차장 현황 등을 제공하는 단순한 정보 제공을 넘어 용인을 찾는 관광객들을 위한 다양한 콘텐츠를 담았다.또한 시는 검색과 동시에 끝내는 예약·결제로 정보 탐색과 구매의 단절을 없앴다. ‘용인 투어패스’를 플랫폼 내에서 즉시 예약하고 결제할 수 있도록 구축했으며, 최적화된 길 안내 서비스가 더해져 초행길도 고민 없이 이동할 수 있도록 했다.인증샷을 올리고 관리자의 승인을 기다리던 번거로운 수동 인증 방식도 사라져 GPS 실시간 미션 인증도 가능하다.GPS 기술을 활용해 장소 도착 즉시 미션 성공을 실시간으로 인식하며, 현장에서 바로 보상 쿠폰을 받아 사용할 수 있는 재미를 선사한다.AI가 실시간으로 번역하는 ‘찐’ 리뷰로 언어 장벽도 사라졌다. 최첨단 AI가 관광지(POI)에 남겨진 생생한 한국어 후기를 영어, 중국어, 일본어로 실시간 자동 번역해 준다. 외국인 관광객도 지역의 진짜 반응을 확인하며 여행을 즐길 수 있다.시는 이번 플랫폼을 기점으로 포은아트홀 등 예술 거점과 연계한 체류형 관광 생태계를 더욱 공고히 하고 민간 체험·숙박 예약 플랫폼(OTA)과 긴밀히 연계해 상품을 다변화함으로써, 공공의 신뢰성과 민간의 트렌디함이 합쳐진 독보적인 관광 커머스 허브를 구축할 계획이다.안승순 기자