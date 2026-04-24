“살던 집에서 임종 도와드립니다”…성남시, 전국 최초 ‘내집 생애말기케어’ 추진

이미지 확대 신상진 성남시장이 협약 의료기관 의사와 함께 ‘내집 생애말기 케어 사업’ 대상 어르신 자택을 방문해 건강 상태를 살피고 있다. (성남시 제공)

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경기 성남시가 살던 집에서 임종을 맞을 수 있는 ‘내집 생애말기케어 사업’을 전국 최초로 추진한다고 24일 밝혔다.이 사업은 임종을 앞둔 시민이 희망할 경우 요양원이나 병원이 아닌 자기 집에서 의료·돌봄 서비스를 받도록 지원하고, 사망 시에는 의료기관과 연계해 장례 절차를 진행할 수 있도록 돕는다.그동안 시는 거동이 불편한 만성질환자 중 기초생활수급자, 차상위계층, 독거노인을 대상으로 재택의료 서비스를 제공해 왔다.시의 의료·돌봄 서비스 ‘내집 생애말기케어’를 받던 시민이 자택에서 사망하면 기존 방문 진료를 담당하던 협약 의료기관 의사가 사망진단서를 발급해 장례 절차를 진행할 수 있다.통상 자택에서 사망하면 112(사망이 명확한 경우) 또는 119(사망 여부가 불분명한 경우)에 신고한 뒤, 경찰의 현장 확인과 검사의 지휘를 받아야 장례식장으로 이송할 수 있다.지역 병원과는 협력 체제도 유지한다. 시는 전날 성남시의사회, 성남시의료원, 새한베스트의원, 집으로의원, 홈닥터의원과 ‘내집 생애말기케어 사업 추진을 위한 업무협약’을 체결했다.신상진 시장은 “많은 시민이 삶의 마지막을 병원이 아닌, 집에서 가족과 함께 존엄하게 마무리하기를 바라고 있다”며 “지역 기반의 의료·돌봄체계와 생애말기케어 사업을 지역 정책 모델로 정착시켜 나가겠다”고 밝혔다.안승순 기자