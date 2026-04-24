팽성 안정리상인회, 평택시 골목형상점가 11호 지정…지역상권 활성화 기대

이미지 확대 ‘골목형상점가’로 지정된 평택 안정리 상가 밀집지역(평택시 제공)

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경기 평택시는 팽성 ‘안정리 상인회’를 시의 11번째 골목형상점가로 지정했다. 이에 따라 기존 골목형상점가와 상점가를 포함해 총 11곳, 1244개 상가로 확대됐다.안정리 상권은 4753㎡의 면적에 61개소 점포가 밀집된 곳으로 외국인 관광객과 인근 주민의 유동인구가 많은 지역이다. 다양한 음식점과 특색 있는 상점이 밀집해 있어 지역 상권 활성화에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대된다.정장선 평택시장은 “안정리 상인회 골목형상점가 지정으로 지역 상권 활성화에 탄력이 붙을 것”이라며 “상인회가 공모사업 등에 적극 참여해 상권 경쟁력을 높이고, 활기찬 상권으로 성장할 수 있도록 함께 노력해 가자”라고 밝혔.평택시 골목형상점가는 신규 지정된 안정리를 비롯해 이충중심상점가, 북부중앙 상점가, 배다리저수지 상점가, 평택시배미지구 상점가, 송탄관광특구 상점가, 현촌 한마음 상점가, 소사벌 상점가, 소사벌 에듀타운 상점가, 태평상가 상점가, 상점가청북가구단지 등 10곳이다.안승순 기자