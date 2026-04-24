‘머물고 치유한다’ 거창 봄 축제…체류형 관광 전환 신호탄

요가 등 체험형 콘텐츠 강화

숙박·소비 유도 ‘반값여행’

지역경제 파급효과 기대

이미지 확대 경남 거창군 창포원 모습. 2026.4.24. 거창군 제공

이미지 확대 경남 거창군 창포원 모습. 2026.4.24. 거창군 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경남 거창군이 오는 5월 14일부터 17일까지 거창창포원 일원에서 ‘2026 거창에 On 봄축제’를 연다.‘창포로 물든 거창, 치유를 품다!’를 슬로건으로 아리미아꽃축제, 산양삼축제, 맨발걷기 행사를 통합한 거창의 대표 봄 관광축제다.군은 지난 2월 기본계획 수립을 시작으로 3월 슬로건 확정, 4월 착수보고회 개최 등 단계별 준비를 밟아왔다. 용역사·민간단체·공무원이 참여하는 실무회의를 세 차례 열어 프로그램 구성과 운영계획을 점검했고, 4월 20일부터는 IPTV·유튜브 등을 통한 홍보에도 나섰다.군은 이번 축제를 체류형 관광도시 전환의 발판으로 삼는다. 핵심 카드는 여행경비의 50%를 돌려주는 ‘거창 반값여행’이다. 단순 방문에서 숙박·식사·소비로 이어지는 구조를 만들어 지역 경제 파급효과를 높이겠다는 전략이다. 군은 전년 대비 45% 늘어난 관광객 6만명 유입을 목표로 잡았다.군은 2025년 치유산업특구로 지정되며 치유형 관광도시 기반을 다졌다. 이번 축제는 그 정책과 관광 콘텐츠를 처음으로 결합한 사례다. 무소음 요가, 무념무상 챌린지 등 자연 속 휴식 프로그램과 창포원의 과거·현재·미래를 조망하는 홍보존, 국가정원 지정을 염원하는 참여형 콘텐츠를 운영한다. 맨발걷기 행사까지 더해 관광객이 ‘머물며 치유하는 경험’을 체감하도록 구성했다.산양삼·사과 등 지역 특산물과 로컬푸드를 현장에서 선보이고, 거창전통시장과 연계한 환급 이벤트로 관광객 소비를 지역 상권으로 연결한다. 단순 행사 중심에서 벗어나 소상공인과 상권이 함께 성장하는 ‘경제형 축제 모델’을 구축하겠다는 게 군의 목표다.안전 관리도 강화한다. 군은 4월 말 안전정책실무조정위원회를 열어 인파 대응과 재난 대응 체계를 점검하고, 5월 초 현수막·가로배너·포스터 등 오프라인 홍보에 집중할 계획이다.군 관계자는 “이번 봄축제는 거창 관광을 체류와 치유 중심으로 바꾸는 출발점”이라며 “창포원을 치유형 관광거점으로 키워 거창만의 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.거창 이창언 기자