“4대 혁신으로 강서 가치 키울 것”…김민석 강서구의원 후보 선거사무소 개소식 개최

세줄 요약 선거사무소 개소식 개최, 재선 행보 본격화

공간·성장·행정·안전 4대 혁신 비전 발표

고도 제한 완화·일자리·복지 강화 약속

이미지 확대 지난 25일 열린 김민석(왼쪽 두번째) 서울 강서구의원 후보 선거사무소 개소식에서 참석자들이 만세를 부르고 있다. 사진: 김민석 의원 제공.

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김민석 서울 강서구의원 후보(국민의힘·공항동, 방화 1·2동)는 지난 25일 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 재선 행보에 나섰다고 27일 밝혔다.개소식에는 지역 주민들과 김성태 강서을 당협위원장, 김진선 강서구청장 후보 등 국민의힘 지역 주요 인사들이 참석해 김 후보를 응원했다.김 후보는 인사말에서 “4년 전 첫 정치를 시작할 때 초심을 단 한 순간도 잊지 않았다”며 “지난 의정활동 기간동안 1원의 세금 낭비도 허용하지 않는 철저한 감시자로서 현장을 발로 뛰며 청년과 아이들을 위한 조례를 만들었다”고 밝혔다.이날 김 후보는 ‘4대 혁신 비전’(공간·성장·행정·안전)을 발표했다. 그는 먼저 공간 혁신을 통해 지역 숙원인 고도 제한 완화를 추진하고 안심 골목 확충으로 동네의 자산 가치를 높이겠다고 약속했다.성장 혁신분야에서는 실질적인 일자리 매칭과 체계적인 창업 지원 프로그램을 구축해 ‘청년이 머무는 역동적인 강서’를 만들겠다는 포부를 밝혔다.또 행정 혁신으로 구정 운영의 부조리를 척결하고 투명한 공개 시스템을 정착시키고, 안전 혁신을 통해 맞벌이 부부 보육 지원 확대와 고립 가구 세심 지원 등 소외 없는 촘촘한 복지 안전망을 구축하겠다고 강조했다.김 후보는 “이제 열정만 앞서는 초보가 아니라 지역을 바꾸는 방법을 정확히 아는 ‘검증된 일꾼’”이라며 “재선 의원의 무게감으로 모든 역량을 쏟아부어 주민의 삶을 실질적으로 개선하겠다”고 밝혔다.조현석 기자