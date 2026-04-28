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5시간 데이터 분석, 5분 만에 ‘뚝딱’…‘AI 행정’ 안양시, 업무 시간 87% 단축

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안승순 기자
수정 2026-04-28 10:13
입력 2026-04-28 10:13
세줄 요약
  • 생성형 AI 행정 도입, 업무 시간 대폭 단축
  • 29개 부서 32건 사례 공유, 현장 확산 확인
  • 데이터 분석·검색·홍보 제작 등 전방위 활용
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이계삼 안양시장 직무대행이 27일 ‘AI 업무혁신 아이디어 데모데이 회의’를 주재하고 있다. (안양시 제공)
이계삼 안양시장 직무대행이 27일 ‘AI 업무혁신 아이디어 데모데이 회의’를 주재하고 있다. (안양시 제공)


안양시가 생성형 인공지능(AI)을 행정 현장에 도입한 지 한 달 만에 개별 업무 처리 시간을 크게 줄였다고 28일 밝혔다.

시는 27일 시청 상황실에서 ‘AI 업무혁신 아이디어 데모데이’를 열고, 29개 실무 부서에서 도출된 32건의 AI 활용 사례를 공유했다.

시가 접수된 사례들을 분석한 결과 AI 활용 전 건당 평균 113분 걸리던 업무가 활용 후 평균 13분 만에 처리가 가능해져 약 87%의 시간이 단축된 것으로 확인됐다. 분야별로는 데이터 분석·자동화가 97%로 가장 높은 단축률을 보였고, 법령·자료 검색 89%, 홍보 콘텐츠 제작 80% 순으로 업무 처리 속도가 빨라졌다.

주요 사례로는 구청 내 25개 부서 노후 PC의 교체 우선 순위 분석 업무가 꼽혔다. 기존에 5시간 소요되던 이 업무는 구입 연도와 내구연한 등을 AI로 점수화하면서 5분 만에 마무리됐다.



이 밖에도 ▲초과 근무 매식 수량 자동 계산 매크로 제작 ▲AI 활용 누리집 전수 조사 프로그램 개발을 통해 동 명칭 변경 사항 일괄 정비 ▲AI 음성 더빙 기술을 활용한 동영상 회의 자료 제작·종이 없는 회의 구현 ▲복잡한 법령 구조화를 활용한 민원 답변 정확도 향상 등 행정 전반에서 AI가 폭넓게 활용됐다.

안승순 기자
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