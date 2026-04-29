107번의 현장, 이제는 쉴 시간…구조견 ‘피코’ 새 가족 모집

세줄 요약 119구조견 피코, 107차례 현장 투입된 베테랑

지리산 조난자 수색 등 실종자 구조에 기여

만 8세 은퇴 뒤 건강 고려해 새 가족 모집

이미지 확대 119구조견 피고 분양 가족 모집 안내문. 2026.4.29. 경남소방본부 제공

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경남소방본부가 119구조견 ‘피코’의 분양 가족을 모집한다.저먼 셰퍼드 종인 피코(29㎏)는 2020년 11월 경남소방본부에 배치된 뒤 산악사고·건축물 붕괴 등 107차례 구조 현장에 투입된 베테랑이다. 2023년 1월 지리산 조난자 수색에서 실종자를 구조해 낸 것이 대표적이다. 험난한 현장을 누비면서도 전국기술경연대회 구조견 부문 단체 3위에 입상하는 등 역량을 꾸준히 유지해 왔다.올해 만 8세에 접어든 피코는 6년간의 임무를 마치고 최근 은퇴했다. 경남소방본부는 노령 구조견의 건강과 복지를 고려해 은퇴를 결정했다고 밝혔다.본부는 피코가 남은 생을 편안하게 보낼 수 있도록 분양 절차를 꼼꼼히 진행한다는 방침이다.분양 대상은 반려견 애호가로, 안전한 사육 환경과 보호 여건을 엄격히 심사한 뒤 최종 선발된 가족에게 무상으로 입양한다.분양 신청 방법 등 자세한 사항은 경상남도소방본부 또는 경남119특수대응단 홈페이지 공고문에서 확인할 수 있다. 문의는 경남119특수대응단(055-211-5455)으로 하면 된다.창원 이창언 기자