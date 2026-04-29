경기도, ‘하루 30g 쓰레기 감량 프로젝트’ 추진…비닐봉투 석 장 무게

세줄 요약 하루 30g 감량 프로젝트 추진

거점배출시설·감시원 확대 계획

소각·재활용 인프라 대폭 확충

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경기도가 수도권 직매립 금지에 따른 생활쓰레기 감량을 위해 ‘하루 30g, 도민실천형 생활폐기물 감량 프로젝트’를 추진한다고 29일 밝혔다. 이를 위해 2030년까지 1조 5447억 원을 투입한다.2030년은 정부가 생활폐기물을 8% 감량하겠다고 정한 기간이면서 경기도 내 생활폐기물 모두를 공공 소각시설 확충으로 처리할 수 있는 시점이다.도내에서 하루 발생하는 5497t의 쓰레기 중 재활용 등을 제외하고 소각이나 매립하는 양은 4322t에 이른다. 공공 소각시설 처리용량이 현재 3888t이어서 하루에 약 430t을 줄여야 전량 처리할 수 있다. 30g은 비닐봉투 3장 정도의 무게로, 도민 모두가 실천하면 목표량인 430t이 된다.도는 우선 단독주택과 상가 지역의 분리배출 환경을 아파트 단지 수준으로 올리는 기반 시설을 늘린다. 공동주택의 1명당 재활용품 분리배출량은 219g인데, 단독주택은 68g 수준에 그치고 있다.또 13개 시군에 130개가 설치된 ‘생활폐기물 거점배출시설’을 2030년까지 750개로 늘리고 책임관리제를 도입한다.이와 함께 매년 380명 이상의 ‘쓰레기 처리 감시원’을 채용해 현장에 투입하고 외국인 밀집 지역에는 도내 13개 외국인 주민센터 등을 거점으로 다국어 분리배출 안내문을 배포할 예정이다.다회용기 사용도 확대한다. 수원, 의정부 등 경기도의료원 6개 공공장례식장에 다회용기를 전면 도입하고, 대규모 민간 장례식장과 배달 앱, 지역 축제 등 도민 생활 전반으로 확산할 계획이다.재활용 보상 품목을 기존 건전지와 종이팩에서 유리병, 합성수지 등으로 대폭 확대하고, 브랜드 건전지와 고급 재생 화장지 등 다양한 물품으로 보상한다.도는 2030년까지 공공 소각시설 하루 처리 용량을 현재 3888t에서 6359t 규모로 확충하고 공공 재활용 선별장인 생활자원회수센터는 30곳에서 하루 1553t을 처리할 수 있게 규모를 늘린다. 남은 음식물류 폐기물을 재생에너지로 바꾸는 바이오가스화 시설도 현재 4곳에서 5곳으로 확대한다.차성수 경기도 기후환경에너지국장은 “도민이 불편 없이 참여하고 실천의 효과를 체감할 수 있게 지원을 강화하겠다”며 “재활용품 분리배출, 1회용품 줄이기, 전자영수증 선택 등 생활 속 작은 실천에 동참해 달라”고 당부했다.안승순 기자