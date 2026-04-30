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“부담없이 어학·자격증 시험 보세요”…용인시, 미취업 청년 응시료 30만 원 지원

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안승순 기자
수정 2026-04-30 08:41
입력 2026-04-30 08:41
세줄 요약
  • 용인시, 미취업 청년 응시료 연 30만 원 지원
  • 어학·자격증 시험 1005종 대상, 동일 시험 3회 제한
  • 18~39세 거주 청년 대상, 단기 노동자도 포함
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용인특례시는 취업을 위해 어학과 자격증 시험 등을 준비 중인 청년에게 응시료 30만 원을 지원한다고 30일 밝혔다.

대상은 신청일 기준 용인에 거주하는 18~39세 청년이며, 1인당 연간 최대 30만 원까지 지원한다. 시는 고른 기회를 제공하기 위해 동일 시험은 연 최대 3회까지 지원 횟수를 제한한다.

응시 당일 미취업 상태여야 하며, 1년 미만 단기 노동자도 지원받을 수 있다.

지원 시험 종류는 TOEFL, IELTS, TOEIC 등 어학시험 19종과 한국사, 국가기술자격(541종), 국가전문자격(345종), 국가공인 민간자격(99종) 등 총 1005종이다.



고용노동부 청년 국가기술자격시험 응시료 지원의 경우 본인 부담액만 지원하며, 국민취업지원제도, 경기여성취업지원금 등 중앙정부나 타 기관(지자체, 학교, 학원 등) 유사 사업 참여 시 지원 대상에서 제외된다.

안승순 기자
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