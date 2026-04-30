“국방 의무 다한 당신 고맙습니다”…안산시, ‘병역의무 이행 청년카드 혜택’ 확대

세줄 요약 안산시, 병역의무 이행 청년카드 혜택 확대 발표

공영주차장 감면·청년몰 할인 등 5종 신규 추가

39세 이하 제대군인 대상, 기존 감면 혜택 유지

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 안산시는 병역의무를 성실히 이행한 청년들을 위해 운영 중인 ‘병역의무 이행 청년카드’의 혜택을 오는 5월부터 대폭 확대한다고 30일 밝혔다.추가되는 신규 혜택은 ▲관내 공영주차장 주차요금 50% 감면 ▲청년몰(다농마트·신안코아) 10% 할인 ▲기차카페 세라티 포장 음료 10% 할인 ▲안산 썰매장 군인요금 적용 ▲청년정책 정보 ‘청필모(청년에게 필요한 모든 정보)’ 모바일 소식 정기 발송 등 5종이다.평생학습강좌 수강료 전액 면제와 화랑오토캠핑장 등 문화·관광시설, 올림픽기념관 등 체육시설 이용료 감면 혜택도 그대로 유지된다.지원 대상은 안산시에 주민등록을 둔 39세 이하 제대군인이다.시는 지난해 9월 전국 최초로 ‘안산시 병역의무 이행 청년 예우 및 지원에 관한 조례’를 제정했다.올해 1월부터 카드 발급을 시작해 현재까지 1050명의 청년이 혜택을 받고 있다.안승순 기자