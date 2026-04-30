‘슬리퍼 신고 10분이면 카페 가고 쇼핑 OK’…수원시, ‘슬세권’ 경기도 1위

세줄 요약 수원시, 경기도 슬세권 지수 1위 기록

양호 지역 비율 83.1%로 도내 최고 수준

도보 10분 생활 인프라 경쟁력 입증

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이미지 확대 경기연구원 자료

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수원특례시가 도보 생활 인프라 수준을 평가하는 ‘슬세권 지수’에서 경기도 1위를 기록하며 생활밀착형 도시 경쟁력을 입증했다.최근 경기연구원이 발표한 ‘슬세권 분석 보고서’에 따르면 수원시의 ‘슬세권 양호 지역(명당+보통)’ 비율이 83.1%로 경기도 31개 시군 중 가장 높았다. 경기도 전체 평균은 30.4%다.‘슬세권’은 슬리퍼와 세권의 합성어로 슬리퍼 차림과 같은 편안한 복장으로 카페, 편의점, 병원, 도서관, 마트 등 일상에 필요한 편의시설을 도보 10분 내에서 누릴 수 있는 생활권을 의미하는 신조어다.슬세권을 완성하는 4가지 필수 시설은 ▲편의점·마켓, 카페·베이커리, 음식점 등 기초상업 시설 ▲삶의 질을 유지하기 위한 세탁소·잡화점 등 생활지원 시설 ▲의원(내과, 소아과 등), 약국 등 필수의료 시설 ▲슬세권 완성을 위한 필수 영역인 공공여가 시설(공원 등)이다.경기연구원은 경기도 전역을 반경 500m 격자로 나눠 슬세권 지수를 분석했다. 연구원은 경기도 전체 4만 2000개 격자 안에 들어있는 4대 필수 시설(기초상업, 생활지원, 필수의료, 공공여가)의 총수를 파악하고 슬세권 지수를 산정했다.수원시의 유효 격자수 391개 중 ‘명당’(지수 60 이상)은 63개, ‘보통’(10~60)은 262개였다.보고서에 따르면 슬세권 지수가 높은 ‘명당’ 지역의 전월세 거래 발생 비율은 88.5%로 취약 지역(5.5%)보다 16배 높았다. 경기연구원은 “동네 편의 시설이 잘 갖춰져 있을수록 사람들이 더 많이 모여들고 살고 싶어 한다는 것을 증명한다”고 설명했다.이재준 수원시장은 “시민들이 더 편리하게 생활할 수 있는 도시를 만들어 가겠다”며 “역세권 복합개발 활성화 사업 등으로 도보 10분 거리에 거주, 업무, 생활 서비스, 의료, 교육, 여가 등 모든 것을 할 수 있는 환경을 조성할 것”이라고 밝혔다.안승순 기자