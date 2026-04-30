의왕시, 내손·포일·청계 ‘학생 통학 순환버스’ 개통…등교 시간 집중 배차

세줄 요약 의왕시, 학생 통학 순환버스 30일 개통

내손·포일·청계 일대 학교와 아파트 경유

등교 집중 배차, 하교 탄력 운행 적용

이미지 확대 의왕시 제공

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경기 의왕시가 숲속마을과 청계마을 등 내손·포일·청계 일대 학생들의 안전하고 편리한 등하교 지원을 위해 30일부터 ‘학생 통학 순환버스’의 운행을 시작했다.통학버스는 ▲숲속마을(1·3·5·4단지) ▲내손동 주요 아파트 ▲청계마을(휴먼시아·포레스트 등)을 경유해 덕장중, 내손초, 내손중고, 백운고 등 지역 주요 학교를 연결한다.또한 등교 시간에 집중 배차가 시행되고, 하교 시간대에는 학교별 하교 시간을 반영해 하루 2회(수요일은 탄력 운행) 운행함으로써 학생들의 버스 이용 편의를 높였다.시는 이번 통학버스 개통으로 학생들의 장거리 도보 이동 부담을 줄이고, 학부모들의 통학 지원 부담 또한 크게 줄 것으로 보고 있다.안승순 기자