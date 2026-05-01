용인 대표 야간 관광 명소 ‘포은아트홀 미디어파사드’, 10일까지 시범 운영

세줄 요약 포은아트홀 외벽 미디어파사드 시범 운영

조아용 영상 3종, 매일 오후 8~10시 상영

야간 문화·관광 중심지 조성 계획

이미지 확대 용인포은아트홀에 설치된 미디어파사드(용인시 제공)

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용인특례시가 오는 10일까지 수지구 죽전동 용인포은아트홀에 구축한 미디어파사드 시범 운영에 들어간다고 1일 밝혔다.예술과 문화 공연, 관광이 한데 어우러진 ‘랜드마크’로 조성하기 위한 스마트 관광도시 조성사업의 하나로 설치된 미디어파사드는 포은아트홀 외벽을 활용한 대형 영상 콘텐츠로, 시민과 방문객에게 새로운 볼거리를 제공한다.시범 운영 기간 용인시의 캐릭터인 ‘조아용’을 활용한 영상 3종을 선보인다. 콘텐츠는 5월 가정의 달을 맞아 가족 단위 방문객과 어린이를 위해 친근하고 흥미로운 스토리텔링 중심의 영상이다.상영 시간은 매일 오후 8시부터 10시로, 시민 누구나 자유롭게 관람할 수 있다.시는 미디어파사드를 통해 포은아트홀 일대를 야간에도 활력을 갖춘 문화·관광 중심지로 활성화할 계획이다.앞서 시는 문화예술 인프라 확충을 위해 포은아트홀의 무대 음향과 조명, 영상 시설을 개선하고 객석을 1259석에서 1525석으로 늘렸다.또한 포은아트홀 광장에 있는 기둥과 화단 등을 정리하고, 시민과 방문객을 위한 문화공간으로 새롭게 단장했다.시는 장기적으로 포은아트홀과 죽전야외음악당, 보정동 카페거리, 플랫폼시티, 백남준아트센터, 한국민속촌, 용인시박물관, 에버랜드 등 각 명소를 연계한 ‘K-아트밸리’를 조성한다는 청사진을 그리고 있다.시는 오는 6월부터 백남준아트센터와 협업해 미디어 작품 등도 선보일 계획이다.안승순 기자