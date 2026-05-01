김동연 “추경 처리 무산, 민생고통 누가 책임?”…조속 처리 거듭 촉구

세줄 요약 추경안 처리 무산, 민생예산 정치에 발목

김동연, 도의회에 조속한 임시회 소집 촉구

경기도, 고유가 지원 차질 최소화 방침

이미지 확대 김동연 경기도지사 SNS 캡처

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기초의원 선거구 획정과 의원 수 조정에 발목 잡힌 경기도 추가경정예산안 처리에 대해 김동연 경기도지사가 도의회에 신속한 추경 처리를 거듭 촉구했다.김 지사는 1일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “경기도의 민생 추경이 결국 도의회에서 멈췄다”며 “도민들께 돌아갈 민생의 고통은 누가 책임질 것이냐? 정말 개탄스럽다”고 밝혔다.그는 “선거를 앞두고 모든 정치인들이 국민을 위해서 일하겠다고 하는데 정작 시급한 민생 예산은 뒷전이었다”며 “여야가 합의까지 해놓고도, 당리당략에 밀려 무산된 게 대체 말이 되는 일이냐”고 강조했다.이어 “정치가 민생을 해결하지는 못할망정, 민생의 발목을 잡고 있다. 도민에 대한 최소한의 책무도 하지 못하는 정치는 그 존재 이유를 스스로 잃는 것이다”며 “경기도는 성립전 예산 제도 등 할 수 있는 모든 방법을 동원하고 고유가 피해지원금 지급에 차질이 없도록 하는 등 민생 공백을 최소화하겠다”고 덧붙였다.마지막으로 도의회에 “여야 합의한 추경안, 바로 임시회를 소집해 조속히 처리해 주시기를 강력히 요청한다”고 글을 맺었다.앞서 더불어민주당과 국민의힘이 경기도 시·군의회 의원 정수 및 선거구 조정을 놓고 의견 충돌을 빚으면서 지난달 30일 경기도의회 제389회 임시회 2차 본회의에서 추경안은 끝내 본회의 처리가 무산됐다.안승순 기자