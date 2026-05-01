안산국제거리극축제, 명가명품대상 지역축제 부문 3년 연속 ‘대상’

세줄 요약 3년 연속 대상 수상, 지역축제 위상 강화

시민 호응·안정 운영·지속 가능성 인정

올해 22회 축제, 5월 1~3일 개최

이미지 확대 안산국제거리극축제가 ‘2026 대한민국 명가명품대상’ 지역축제 부문에서 3년 연속 대상을 수상했다.(안산시 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 안산시는 안산국제거리극축제가 ‘2026 대한민국 명가명품대상’ 지역축제 부문에서 3년 연속 대상을 수상했다고 1일 밝혔다.한국소비자협회 주관으로 지난달 30일 한국프레스센터에서 열린 ‘2026 대한민국 명가명품대상’ 시상식에서 안산국제거리극축제는 시민과 관람객의 높은 호응, 안정적인 축제 운영, 지역 대표 문화콘텐츠로서의 지속 가능성을 인정받아 지역축제 부문 대상에 선정됐다.2005년 시작해 올해로 22회를 맞은 안산국제거리극축제는 거리극과 서커스, 퍼포먼스 등 다양한 장르의 공연을 도심 속 열린 공간에서 선보여 왔으며, 지난해에는 약 53만 명의 관람객이 찾았다.올해 제22회 안산국제거리극축제는 5월 1일부터 3일까지 안산문화광장 일원에서 열린다.안승순 기자