경남 창업페스티벌 ‘GSAT 2026’ 역대 최대 8000명 참여 속 마무리

창업기업·투자사 교류로 비즈니스 모델 발굴

LG전자 등 참여한 로봇·AI 전시 큰 관심

23개 팀 경진대회·청년 창업 프로그램 병행

이미지 확대 창업경진대회 시상식 모습. 2026.5.3. 경남도 제공

세줄 요약 GSAT 2026, 창원CECO서 8000명 참여 속 폐막

제조 기반과 AI 결합한 창업 생태계 확장 시도

로봇관·경진대회·대학 창업 프로그램 운영

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지난 4월 29일부터 30일까지 창원컨벤션센터(CECO)에서 열린 글로벌 융복합 창업 페스티벌 ‘GSAT 2026’이 역대 최대 규모인 8000명의 입장을 기록하며 성황리에 마무리됐다.경남도는 지난달 30일 CECO에서 폐막식을 진행했다고 3일 밝혔다.이번 행사는 경남의 제조 기반과 인공지능(AI) 기술을 결합한 창업 생태계 확장을 목표로 마련했다.행사 기간 창업기업과 국내외 투자자, 일반 관람객은 활발한 교류와 협력 논의를 이어갔다. 특히 역대 가장 많은 대·중견기업과 투자사가 참여해 스타트업과의 밋업(교류회)을 진행하며 다양한 협력 모델과 네트워크 형성 기회를 제공했다.폐막식에는 경남도 산업국장을 비롯해 투자사와 창업기업, 창업 관계기관 관계자 등 100여명이 참석했다. 양일간 진행된 창업경진대회 ‘G-Pitch’ 시상식과 행사 하이라이트 영상 상영을 끝으로 공식 일정이 마무리됐고 가수 정홍일과 경남청년예술팀 ‘굿데이 중창단’의 축하 공연이 분위기를 더했다.올해 GSAT 2026은 ‘피지컬 인공지능(AI)’을 주제로 단순 기술 전시를 넘어 제조업과 스타트업 기술을 AI로 연결한 글로벌 창업 플랫폼의 가능성을 보여줬다는 평가를 받았다.행사장에는 LG전자, 로볼루션, 로보터블 등이 참여한 휴머노이드 로봇관이 운영돼 홈로봇 ‘클로이드’를 비롯한 조리·산업용 로봇 기술이 공개되며 큰 관심을 끌었다.신기술 창업체험관에서는 AI 기반 제조 솔루션과 맞춤형 건강 데이터 분석 기술 등이 소개됐고 문화콘텐츠관과 버스킹 공연, 로컬 F＆B관 등도 함께 운영되며 다양한 체험과 볼거리를 제공했다.창업경진대회 본선에는 23개 팀이 참여해 AI, 바이오, 우주항공 등 분야에서 기술력과 사업 모델을 겨뤘다. 최종 23개 팀에는 상장과 시상금을 수여했다.또 도내 14개 대학 20개 창업동아리와 대학생 해커톤 캠프도 함께 진행하며 청년 창업 아이디어 발굴과 실전 역량 강화 프로그램도 운영했다.경남도 관계자는 “GSAT 2026을 통해 산업 기반과 창업, AI 기술이 연결되는 가능성을 확인했다”며 “향후 프로그램을 고도화해 경남을 글로벌 창업 생태계 중심지로 육성하겠다”고 밝혔다.창원 이창언 기자