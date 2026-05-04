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수원 방문의 해 글로벌 홍보대사 “2026년 정조대왕·혜경궁 홍씨 찾습니다”

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안승순 기자
수정 2026-05-04 09:34
입력 2026-05-04 09:34
세줄 요약
  • 정조대왕·혜경궁 홍씨 시민 배역 모집
  • 5월 15일까지 접수, 6월 7일 선발대회
  • 수원 구간 능행차 주요 배역·홍보 참여
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수원특례시가 ‘2026 정조대왕 능행차 공동재현’ 행사에서 정조대왕·혜경궁 홍씨 역할을 맡을 시민을 5월 15일까지 모집한다.

시는 6월 7일 열리는 2026 정조대왕·혜경궁 홍씨 선발대회에서 정조대왕 역 1명, 혜경궁 홍씨 역 1명을 선발한다. 선발된 시민은 2026 정조대왕 능행차 수원 구간 주요 배역을 맡고, 사전 홍보 활동에도 참여한다.

선발일 기준 수원시에 주소지·사업장·직장을 둔 시민이 지원할 수 있다. 정조대왕 역은 30~49세(1996~1977년생) 남성, 혜경궁 홍씨 역은 52~60세(1974~1966년생) 여성이 대상이다.

5월 20일 서류 심사를 거쳐 5월 29일 오리엔테이션을 진행한 뒤 6월 7일 오후 7시 수원 화성행궁 광장에서 최종 선발한다.

안승순 기자
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