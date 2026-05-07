안양시, “시청에서 세금 신고하세요”…종합소득세·개인지방소득세 통합 신고창구 운영

세줄 요약 안양시, 종소세·개인지방소득세 통합 신고창구 운영

시청 별관 2층 홍보홀에 신고 지원 창구 설치

고령자·장애인 위한 도움 창구와 전자신고 병행

이미지 확대 안양시청 별관 2층에 마련된 개인지방소득세 종합소득세 통합 신고창구(안양시 제공)

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경기 안양시는 5월 종합소득세 및 개인지방소득세 신고·납부 기간을 맞아 다음 달 1일까지 동안양세무서와 협업해 통합 신고창구를 운영한다고 7일 밝혔다.이를 위해 시는 종합소득세와 개인지방소득세를 함께 신고할 수 있는 창구를 안양시청 별관 2층 홍보홀에 설치했다. 종합소득세 및 개인지방소득세 신고·납부 대상은 지난해 종합소득이 있는 개인(사업자 포함)이다.시는 모두채움신고 대상자 중 고령자와 장애인을 위한 도움 창구도 운영한다. 납세자는 창구 방문 없이 간편하게 직접 전자신고를 할 수 있다.개인지방소득세 확정신고가 각 지자체 신고로 2020년부터 전환됨에 따라 시는 납세자 혼란과 불편을 최소화하고자 이를 함께 신고할 수 있는 통합 신고창구를 운영하고 있다.안승순 기자