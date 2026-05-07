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안양시, “시청에서 세금 신고하세요”…종합소득세·개인지방소득세 통합 신고창구 운영

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안승순 기자
수정 2026-05-07 10:51
입력 2026-05-07 10:51
세줄 요약
  • 안양시, 종소세·개인지방소득세 통합 신고창구 운영
  • 시청 별관 2층 홍보홀에 신고 지원 창구 설치
  • 고령자·장애인 위한 도움 창구와 전자신고 병행
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안양시청 별관 2층에 마련된 개인지방소득세 종합소득세 통합 신고창구(안양시 제공)
안양시청 별관 2층에 마련된 개인지방소득세 종합소득세 통합 신고창구(안양시 제공)


경기 안양시는 5월 종합소득세 및 개인지방소득세 신고·납부 기간을 맞아 다음 달 1일까지 동안양세무서와 협업해 통합 신고창구를 운영한다고 7일 밝혔다.

이를 위해 시는 종합소득세와 개인지방소득세를 함께 신고할 수 있는 창구를 안양시청 별관 2층 홍보홀에 설치했다. 종합소득세 및 개인지방소득세 신고·납부 대상은 지난해 종합소득이 있는 개인(사업자 포함)이다.

시는 모두채움신고 대상자 중 고령자와 장애인을 위한 도움 창구도 운영한다. 납세자는 창구 방문 없이 간편하게 직접 전자신고를 할 수 있다.

개인지방소득세 확정신고가 각 지자체 신고로 2020년부터 전환됨에 따라 시는 납세자 혼란과 불편을 최소화하고자 이를 함께 신고할 수 있는 통합 신고창구를 운영하고 있다.

안승순 기자
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