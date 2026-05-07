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이천시, 공공 부문 일·경험 쌓는 하반기 청년일자리 공공인턴 42명 모집

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안승순 기자
수정 2026-05-07 11:51
입력 2026-05-07 11:51
세줄 요약
  • 이천시, 하반기 청년 공공인턴 42명 모집
  • 미취업 청년 대상 공공부문 직무 경험 제공
  • 서류·면접 거쳐 6월 23일 최종 발표 예정
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이천시청 전경
이천시청 전경


경기 이천시는 11일부터 22일까지 2026년 하반기 청년일자리 공공인턴사업 참여자 42명을 모집한다고 7일 밝혔다.

청년일자리 공공인턴은 미취업 청년에게 공공부문 일자리를 제공해 직무 경험을 쌓을 수 있도록 지원하고, 일시적인 생계 안정에도 도움을 주기 위해 추진하는 사업이다.

이번 모집 인원은 총 42명으로, 행정업무 지원 33명과 전문형 인력 9명을 선발한다. 참여자로 선정되면 7월 1일부터 10월 30일까지 4개월간 이천시청, 읍·면·동 행정복지센터 및 산하기관 등에 배치돼 행정업무 지원 또는 전문 분야 관련 업무를 맡게 된다.

신청 대상은 공고일 기준 이천시에 주민등록을 둔 19세 이상 34세 이하 미취업 청년이다. 최종 합격자는 서류 심사와 면접 심사를 거쳐 6월 23일 발표될 예정이다.



시는 앞서 상반기 청년일자리 공공인턴사업 참여자 41명을 선발했으며, 현재 이천시청과 읍·면·동 및 소속 행정기관 등 공공부문에서 일고 있다.

안승순 기자
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