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수원시 상반기 공공기관 통합 채용, 8개 기관서 27명 선발

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안승순 기자
수정 2026-05-08 09:39
입력 2026-05-08 09:39
세줄 요약
  • 수원시, 상반기 공공기관 통합채용 발표
  • 8개 기관서 총 27명 선발, 기관별 배정
  • 5월 22~28일 접수, 7월 최종 발표
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수원시청 전경
수원시청 전경


수원특례시가 ‘2026년 상반기 수원시 공공기관 직원 통합채용’으로 8개 공공기관에서 총 27명을 선발한다고 8일 밝혔다.

채용 인원은 수원도시공사 10명, 수원시정연구원 1명, 수원도시재단 4명, 수원문화재단 6명, 수원컨벤션센터 1명, 수원시청소년청년재단 2명, 수원FC 2명, 수원시체육회 1명 등이다.

응시원서는 5월 22일 오전 10시부터 28일 오후 5시까지 수원시 공공기관 통합채용 홈페이지(https://suwon.saramin.co.kr)에서 기관별로 제출해야 한다.

채용 직렬, 시험 과목 등은 통합채용 홈페이지에서 확인할 수 있고, 1인이 1개 기관에 1개 분야만 지원할 수 있다.

필기시험과 온라인 인성 검사를 통과하면 6~7월 기관별로 서류·면접 전형을 거친 뒤 7월 중 최종 합격자를 발표한다.
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수원시는 공공기관 직원 채용의 투명성과 공정성을 높이기 위해 2020년 상반기부터 공공기관 통합채용을 하고 있다.

안승순 기자
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