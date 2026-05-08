안양시, 도심 속 힐링공간 ‘쌍개울 수변녹지 정원’ 조성

세줄 요약 쌍개울 수변녹지 정원화 사업 완료

초화류·관목류 29종 3만8795본 식재

안양천 지방정원 조성의 마중물 기대

이미지 확대 안양 쌍개울 수변녹지 정원(안양시 제공)

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경기 안양시는 만안구 안양7동 쌍개울 일원 수변 녹지에 시민들에게 아름다운 볼거리와 휴식 공간을 제공하기 위한 정원화 사업을 마쳤다고 8일 밝혔다.시는 총사업비 4억 원을 투입해 안양7동 수변 녹지 2593㎡에 초화류 및 관목류 총 29종 3만 8795본을 심고, 산책로 포장 공사도 마쳤다.특히 계절마다 다양한 색채를 느낄 수 있도록 다채로운 품종을 선별하고 정원 디자인 요소를 더했다.시는 현재 인근 광명, 군포, 의왕 등 3개 시와 함께 ‘안양천 지방정원 조성사업’을 추진 중인데, 이번 쌍개울 일원 수변 녹지 정원화 사업이 마중물 역할을 할 것으로 기대하고 있다. 시는 올해 말까지 ‘안양천 지방정원’을 조성할 계획이다.안승순 기자