“주민 중심의 실용주의 의정 펼칠 것”…이성수 영등포구의원 재선 도전

세줄 요약 주민 중심 실용주의 의정 재선 도전 선언

현장 소통으로 지역 현안 해결 약속

약자 배려와 안전 도시 조성 공약

이미지 확대 이성수 영등포구의원은 12일 재선 도전을 밝혔다. 사진: 이성수 의원 제공.

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이성수 서울 영등포구의원은 12일 “주민 중심의 실용주의 의정을 이어가겠다”며 재선 도전을 밝혔다.이 의원은 출마 선언을 통해 “모든 문제의 해답은 책상이 아닌 주민들의 삶의 터전에 있다”면서 “지난 4년에 이어 앞으로도 현장에서 직접 소통하며 지역 현안을 해결하는 ‘현장 전문가’의 면모를 이어가겠다”고 약속했다.그는 말을 앞세우기보다 실질적인 변화를 이끌어내는 데 집중해 이미 검증된 정책 추진력을 바탕으로 영등포구의 숙원 사업들을 확실히 마무리 짓겠다는 밝혔다.그는 어르신, 장애인, 저소득층 등 사회적 약자의 목소리에 귀 기울이며, 누구도 소외되지 않는 ‘온기 있는 영등포’를 만드는 데 의정 역량을 집중할 계획이다.또 범죄 예방 시스템 확충, 노후 시설 정비, 쾌적한 주거 환경 조성을 통해 주민들이 안심하고 일상을 누릴 수 있는 ‘안전 프리미엄 도시’를 구축할 방침이다.이 의원은 “구정의 주인은 구민임을 명심하고, 주민의 뜻이 정책에 고스란히 반영되는 참여형 의정 시스템을 더욱 공고히 하여 진정한 지방자치를 실현하겠다”면서 “초심을 잃지 않고, 더 낮은 자세로 영등포의 내일을 위해 헌신할 계획”이라고 밝혔다.조현석 기자