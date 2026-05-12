“쓰레기 종량제봉투 넉넉합니다”…용인, 공급 제한 전면 해제

세줄 요약 종량제봉투 공급 제한 전면 해제

원자재 상승·수요 급증에 대응

재고 1000만장 확보, 판매 정상화

이미지 확대 용인시 쓰레기 종량제봉투 생산 현장(용인시 제공)

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용인특례시는 종량제봉투 수급 안정을 위해 시행했던 판매소 공급 제한 조치를 지난 7일 전면 해제했다고 12일 밝혔다.최근 중동 정세 불안에 따른 원자재 가격 상승과 종량제봉투 수요 급증으로 판매량이 평시 대비 약 13배 수준인 하루 최대 173만장까지 증가함에 따라 대부분의 지자체가 1인당 종량제봉투 판매 매수를 제한하고 있다.용인시는 수급 불안 상황에 대응하기 위해 지난 3월 즉시 안정화 대책을 가동하고 생산 확대와 유통체계 개선에 나섰다.시는 원자재 가격 상승에 따른 제작업체 부담을 완화하기 위해 계약을 조정하고 안정적인 생산 기반 확보에 나섰다. 이와 함께 수요가 집중된 10L·20L 종량제봉투 생산량을 우선 확대했다.현재 시는 1000만장 이상의 재고를 확보했다. 지역 내 판매소 1600여곳에도 안정적인 물량이 공급되면서 시민들은 대부분의 판매소에서 종량제봉투를 원활하게 구매할 수 있게 됐다.앞서 오산시도 이달부터 쓰레기 종량제봉투 공급 제한을 해제했다.안승순 기자