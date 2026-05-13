세줄 요약 안성시, 소상공인 카드수수료 최대 50만 원 지원

경기침체·물가 상승 속 소상공인 부담 완화 방침

연 매출 5억 미만 안성사랑카드 가맹점 대상

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안성시는 중동전쟁 장기화 등에 따른 경기침체 및 물가 상승으로 어려움을 겪고 있는 소상공인의 부담을 덜어주기 위해 최대 50만 원의 카드수수료를 지원한다.지원 대상은 2025년 및 신청일 기준 현재 안성시에서 사업을 영위하고 있는 연 매출 5억 원 미만의 안성사랑카드 가맹 소상공인이며, 2025년 카드 매출액의 0.5%(최대 50만 원)를 지원받을 수 있다.신청은 5월 13일부터 10월 30일까지 안성시청 홈페이지와 안성시청 일자리경제과 및 사업장 소재지 읍·면·동 행정복지센터에서 할 수 있다.지원금은 지원 자격 검증 후 차례대로 지급할 예정이다.안승순 기자