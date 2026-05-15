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수원시, 2025년 중증장애인생산품 우선구매율 4.57%… 광역·기초단체 중 ‘1위’

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안승순 기자
수정 2026-05-15 08:48
입력 2026-05-15 08:48
세줄 요약
  • 전국 243개 지방정부 중 우선구매 1위 달성
  • 구매 비율 4.57%, 공공기관 평균의 4.8배
  • 박람회 개최와 부서별 실적 관리로 확대
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수원시청 전경
수원시청 전경


수원특례시가 보건복지부 주관 ‘2025년 중증장애인생산품 우선구매 실적 평가’에서 전국 243개 광역·기초지방정부 중 1위를 차지했다.

중증장애인 생산품 우선구매는 ‘중증장애인생산품 우선구매 특별법’에 따라 총구매액(물품·용역)의 1.1% 이상을 중증장애인들이 생산한 제품으로 우선 구매하도록 의무화한 제도다. 장애인들의 일자리 창출과 경제적 자립을 지원하는 정책이다.

수원시의 중증장애인 생산품 구매 비율은 4.57%로 전국 공공기관의 평균 구매율(0.95%)보다 4.8배 높았다.

수원시는 중증장애인생산품 박람회를 개최하고, 부서별로 구매 실적을 관리하는 등 적극적으로 중증장애인생산품 구매를 독려해 공공 구매의 선순환 구조를 구축해 왔다.

안승순 기자
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