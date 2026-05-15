윤유현 서대문구의원, 남가좌동·북가좌동 급경사지 도로열선 설치 본격화

세줄 요약 남가좌동·북가좌동 급경사지 도로열선 설치 본격화

총 315m 구간 스마트 제설 시스템 도입

겨울철 미끄럼·낙상 사고 예방 기대

이미지 확대 윤유현 서대문구의원이 남가좌동·북가좌동 일대 급경사지 도로열선 설치 현장을 돌아보고 있다. 사진: 윤유현 의원 제공.

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서울 서대문구의회 윤유현 의원(제8대 전반기 의장)은 주민들의 오랜 숙원이었던 남가좌동·북가좌동 일대 급경사지 도로열선 설치 사업을 본격적으로 추진한다고 15일 밝혔다.윤 의원은 지난해 12월 제310회 정례회 구정질문을 통해 이 지역 가파른 언덕길의 위험성을 강력히 제기하고, 예산 확보를 위해 지속적으로 노력해왔다.도로열선은 명지대사거리에서 연희중학교 정문 인근(연장 175m)과 연가초등학교 후문에서 DMC 두산위브 아파트 인근(연장 140m)으로 총 315m 구간에 걸쳐 설치된다.이 지역은 경사가 매우 가팔라 겨울철 눈이 올 때마다 차량 미끄러짐과 보행자 낙상 사고가 빈번하게 발생해 주민들의 우려가 컸던 곳이다.도로열선은 강설을 자동으로 감지해 도로 표면을 데워 눈을 녹이는 스마트 제설 시스템이다. 이는 기존 염화칼슘 살포 방식보다 대응 속도가 빠르고, 제설제로 인한 가로수 고사나 도로 부식 등 환경 오염 문제도 해결할 수 있다.윤 의원은 “현장을 가보면 사진으로 보는 것보다 훨씬 경사가 심해 학부모와 어르신들의 걱정이 컸던 곳”이라면서 “지난해 구정질문을 통해 ‘하루빨리 열선을 설치해달라’고 당부했던 것이 결실을 맺게 됐다”고 밝혔다.이어 윤 의원은 “아이파크, 자이, 삼성, 두산위브 등 인근 아파트 주민들과 아이들이 겨울철에도 안심하고 등교할 수 있는 환경을 만드는 것이 의정 활동의 최우선 순위”라며 “공사가 마무리될 때까지 안전하게 시공될 수 있도록 현장을 꼼꼼히 챙기겠다”고 덧붙였다.한편 이번 ‘증가로 일대 도로열선 설치사업’은 서부도로사업소에서 주관하며 총 사업 기간은 올해 6월 30일까지다.조현석 기자