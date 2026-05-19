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경기·전북, 국가양자사업 공모 초광역 협력

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임송학 기자
임송학 기자
수정 2026-05-19 00:15
입력 2026-05-19 00:15

클러스터 유치 이례적 공동 대응

국가 양자클러스터 유치를 위해 경기도와 전북도가 초광역 컨소시엄을 구성했다. 수도권과 비수도권 광역지자체의 정부 공모사업 공동 대응은 이례적﻿이다.

경기도와 전북도는 수도권의 연구개발 역량과 비수도권의 실증 인프라를 결합해 국가 양자클러스터 공모에 공동 대응하기로 했다고 18일 밝혔다. 수도권 기술력과 비수도권 산업 기반을 연결한 협력 모델이라는 점에서 기존 첨단산업 육성 방식과 차별화된 시도로 풀이된다.

양자기술은 초고속 연산과 초정밀 센서, 보안통신 등에 활용되는 차세대 핵심 기술이다. 반도체·바이오·국방·금융 산업의 혁신 기반으로 꼽힌다.

경기·전북 컨소시엄은 양자통신을 핵심축으로 양자 소재·부품·장비와 양자컴퓨팅을 연계한 산업화 전략을 강점으로 내세운다. 경기는 연구개발과 기술 고도화를 맡고, 전북은 실증 인프라와 산업 적용 기반을 담당하는 구조다.

두 지자체는 연구개발부터 실증·산업화까지 이어지는 양자 전환 협력체계를 구축한다는 계획이다. ﻿경기도는 성균관대, 한국나노기술원 등 양자 연구기관과 양자 팹을 비롯해 국내 최대 규모 반도체 클러스터, 판교 개방형 양자 테스트베드 등 첨단 산업 인프라를 보유하고 있다.

전북도는 국민연금공단과 연계한 금융·공공 데이터 보안 실증을 추진하고 금융보안 및 산업현장 실증사업 확대와 관련 기업 유치, 사업화 지원 기능 강화에 집중할 방침이다.
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과학기술정보통신부는 지난달 지역 기반 양자산업 생태계 조성을 위한 양자클러스터 지정 공모 계획을 발표했다. 최종 선정은 ﻿7월 ﻿이뤄진다.

전주 임송학 기자
세줄 요약
  • 경기·전북, 국가 양자클러스터 공동 유치 추진
  • 수도권 연구개발과 비수도권 실증 인프라 결합
  • 양자통신 중심 산업화·실증 협력체계 구축
2026-05-19 19면
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