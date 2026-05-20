과천시, 체육 시설 대폭 확장…관문체육공원 테니스장 3면 추가 조성

세줄 요약 관문체육공원 테니스장 3면 추가 조성

제2경인하부체육시설 생활체육 공간화

실내체육관·골프장 확충 사업 추진

이미지 확대 제2경인하부체육시설. 과천시 제공

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경기 과천시는 관문체육공원 테니스장 3면을 추가 조성해 운영에 들어가는 등 체육 시설을 대폭 늘렸다.관문체육공원 테니스장은 기존 농구장 코트를 인라인장 옆으로 이동하고 테니스 코트 3면을 추가 조성해 시민들이 보다 쾌적하고 효율적으로 시설을 이용할 수 있도록 개선했다.시는 지난 16일 협회장기 테니스대회 개회식으로 시설 개장을 기념한 데 이어 이달 말부터 시민들에게 개방한다.이와 함께 제2경인하부체육시설은 시민 수요를 반영해 농구장 2면, 족구장 2면, 풋살장 1면, 인라인장, 게이트볼장 등을 갖춘 생활체육 공간으로 조성했다. 해당 시설은 과천도시공사와의 협약을 통해 위탁 운영되며, 6월 30일까지 시범 운영한다.아울러, 관문제2실내체육관은 6월 말 준공을 목표로 공사가 진행 중이며, 문원실내체육관과 그라운드골프장 조성 사업 등 다른 체육시설 확충 사업도 속도를 내 추진되고 있다.안승순 기자