이천시, 중소기업 특별경영자금 이자지원 2→2.3%

이미지 확대 이천시청 전경

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경기 이천시는 중동 정세 불안 장기화와 경기침체로 어려움을 겪고 있는 중소기업의 금융 부담을 완화하기 위해 <2026년 중소기업 특별경영자금 지원사업>을 확대 운영한다고 20일 밝혔다.중소기업 특별경영자금 지원사업은 중소기업이 협약은행을 통해 운전자금 또는 시설자금을 대출받을 경우 시가 대출이자의 일부를 지원하는 이차보전이다. 시는 기존 2%였던 이자지원율을 2.3%로 올려 적용한다.지원 대상은 이천시에 사업장을 두고 제조업 및 지식기반산업을 영위하는 중소기업이다. 융자 한도는 업체당 최대 5억원으로, 자금 용도에 따라 운전자금은 최대 3억원, 시설자금은 5억원까지 신청할 수 있다.상환 기간은 3년이며 1년 거치 2년 분할상환, 3년 분할상환, 만기 일시상환 중 선택할 수 있다. 지원은 다음 달 1일부터 자금 소진 시까지 진행된다.안승순 기자