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소방관 향한 간식 기부, 어르신 돌봄센터로 ‘나눔’ 확산

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이창언 기자
이창언 기자
수정 2026-05-22 16:39
입력 2026-05-22 16:39
세줄 요약
  • 익명 시민 간식 기부, 소방관 감사 마음 전달
  • 센터 직원들, 간식 추가 구매해 돌봄센터 전달
  • 시민 응원, 지역 이웃으로 이어진 나눔 선순환
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울산 남울주소방서 온산119안전센터 나눔 활동 모습. 2026.5.22. 울산 남울주소방소 제공
울산 남울주소방서 온산119안전센터 나눔 활동 모습. 2026.5.22. 울산 남울주소방소 제공


익명 시민의 간식 기부가 따뜻한 나눔으로 이어졌다.

울산 남울주소방서 온산119안전센터는 지역 어르신 돌봄센터에 간식을 전달했다고 22일 밝혔다.

나눔의 시작은 한 익명 시민이었다.

이 시민은 소방공무원들의 노고에 감사하는 마음으로 지역 마트를 통해 온산119안전센터에 과자·음료수 등 간식을 보냈다.

간식을 전달받은 센터 직원들은 이 마음을 지역사회와 나누기로 했다. 직원들은 간식을 추가 구매해 어르신 돌봄센터에 전달했다.

소방관을 향한 시민의 응원이 지역 이웃에게 다시 전해지는 나눔의 선순환이 된 셈이다.


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남울주소방서 관계자는 “시민이 보내주신 따뜻한 응원이 큰 힘이 됐다”며 “작은 정성이지만 어르신들께 기쁨이 되길 바라며 앞으로도 지역사회와 함께하는 다양한 나눔 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.

울산 박정훈 기자
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