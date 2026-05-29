수원시, 12개 중소기업 ‘수출 홍보’ 원스톱 지원

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세줄 요약 수원시, 중소기업 수출홍보 간소화 사업 시작

12개 기업 선정, 제품 촬영·영상 제작 지원

아리랑TV 통해 134개국 송출 예정

이미지 확대 수원시가 ‘2026 중소기업 수출홍보 간소화 사업’ 선정 기업을 찾아가 홍보영상을 촬영하고 있다. 수원시 제공

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수원특례시가 해외시장 진출에 어려움을 겪는 중소기업을 찾아가 수출 홍보를 원스톱으로 지원하는 ‘2026 중소기업 수출홍보 간소화’ 사업을 시작했다.중소기업 수출홍보 간소화는 수출 중소기업과 제품 영상을 촬영하고, 홍보영상을 제작해 아리랑(Arirang) 텔레비전으로 전 세계 134개국에 송출하는 사업이다. 영상 촬영부터 수출홍보에 이르는 모든 과정을 원스톱으로 지원한다.앞서 시는 지난 4월 홍보 대상 기업 12곳을 선정했고 28일부터 촬영 작업에 들어갔다.제작 영상은 8월부터 아리랑 텔레비전을 통해 전 세계 134개국에 송출된다.한정례 수원시 기업지원과장은 “찾아가는 수출홍보 간소화 사업은 중소기업이 번거로운 절차를 거치지 않고, 비용 부담 없이 해외시장에 진출할 수 있도록 지원하는 특화시책”이라며 “중소기업이 안정적으로 글로벌 무대로 진출할 수 있도록 지속해서 확대하겠다”고 밝혔다.안승순 기자