화성시, ‘코리요 그냥드림 생리대’ 지원…관공서·복지기관 등 83곳에 비치

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세줄 요약 화성시, 기부금 기반 생리대 지원 사업 추진

관공서·복지기관 83곳에 비치, 접근성 강화

위기가구 연계로 복지 사각지대 발굴 계획

이미지 확대 나래울종합사회복지관 그냥드림 생리대 진열 사진. 화성시 제공

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화성특례시가 화성시복지재단, 경기사회복지공동모금회와 손잡고 ‘코리요 그냥드림 생리대’ 지원 사업을 추진한다.‘코리요 그냥드림 생리대’는 경기사회복지공동모금회를 통해 모인 기부금으로 마련됐다. 경제적 여건이나 소득 기준과 관계없이, 생리대가 필요한 여성·청소년이라면 누구나 자유롭게 이용할 수 있도록 이용 문턱을 낮췄다.배부처는 읍면동 행정복지센터와 보건소, 복지관, 지역아동센터, 청소년센터, 가족센터 등 시민들의 접근이 용이한 관공서 및 복지기관 83곳이다.행정복지센터에서는 위기가구 가정방문 사업과 연계해 생리대를 지원함으로써, 취약계층을 위한 복지 사각지대를 발굴할 계획이다.정명근 화성시장은 “생리대는 여성의 건강권과 직결되는 필수품인 만큼 경제적 여건과 관계없이 누구나 이용할 수 있는 환경 조성이 필요하다”며 “코리요 그냥드림 생리대를 통해 복지 사각지대 해소와 시민 생활 안정 지원을 위해 노력하겠다”고 밝혔다.안승순 기자