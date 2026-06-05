“그동안 고생했다. 이제 푹 쉬렴”…전국 최고 구조견 ‘태공’ 은퇴

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세줄 요약 경기북부119 구조견 태공, 6년 5개월 임무 마침

산악·재난 현장 274회 투입, 생존자·사망자 발견

전국대회 개인전 1위 기록 뒤 일반인에게 분양

이미지 확대 경기도북부119특수대응단의구조견 ‘태공’ 은퇴식 사진. 경기북부소방재난본부 제공

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경기도북부119특수대응단의 구조견 ‘태공’이 6년 5개월의 활동을 마치고 은퇴했다.5일 경기북부소방재난본부 합동청사에서 열린 은퇴식에는 북부소방재난본부장과 북부119특수대응단 직원, 한국인명구조견협회 관계자, 분양자 등 40여명이 참석했다.벨지움 마리노이즈 품종인 ‘태공’은 2017년 2월 태어나 2019년 11월 구조견으로 배치된 이후 핸들러인 오문경 소방위와 호흡을 맞춰 6년 5개월간 산악 및 재난 현장을 누비며 활약했다. 태공은 산악 1급과 재난 1급 자격을 보유한 우수 구조견으로 총 274회의 구조 활동에 투입됐다. 그는 현장에서 생존자 4명과 사망자 14명을 발견하는 등 재난 최일선에서 국민의 생명과 안전을 지켰다.2024년 전국소방기술경연대회에서는 개인전 1위와 단체전 3위를 차지했다.태공은 구조견이 편하게 지낼 수 있는 가장 적합한 일반인에게 분양됐다.권선욱 북부119특수대응단장은 “태공은 오랜 기간 위험한 재난 현장에서 묵묵히 임무를 수행하며 국민의 생명과 안전을 지키는 데 큰 역할을 해왔다”며 “태공이 건강하고 행복한 은퇴 생활을 보내길 진심으로 응원한다”고 말했다.안승순 기자