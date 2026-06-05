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“그동안 고생했다. 이제 푹 쉬렴”…전국 최고 구조견 ‘태공’ 은퇴

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안승순 기자
수정 2026-06-05 14:16
입력 2026-06-05 14:16
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세줄 요약
  • 경기북부119 구조견 태공, 6년 5개월 임무 마침
  • 산악·재난 현장 274회 투입, 생존자·사망자 발견
  • 전국대회 개인전 1위 기록 뒤 일반인에게 분양
경기북부119특수대응단 ‘태공’, 274번의 재난현장 활약

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경기도북부119특수대응단의구조견 ‘태공’ 은퇴식 사진. 경기북부소방재난본부 제공
경기도북부119특수대응단의구조견 ‘태공’ 은퇴식 사진. 경기북부소방재난본부 제공


경기도북부119특수대응단의 구조견 ‘태공’이 6년 5개월의 활동을 마치고 은퇴했다.

5일 경기북부소방재난본부 합동청사에서 열린 은퇴식에는 북부소방재난본부장과 북부119특수대응단 직원, 한국인명구조견협회 관계자, 분양자 등 40여명이 참석했다.

벨지움 마리노이즈 품종인 ‘태공’은 2017년 2월 태어나 2019년 11월 구조견으로 배치된 이후 핸들러인 오문경 소방위와 호흡을 맞춰 6년 5개월간 산악 및 재난 현장을 누비며 활약했다. 태공은 산악 1급과 재난 1급 자격을 보유한 우수 구조견으로 총 274회의 구조 활동에 투입됐다. 그는 현장에서 생존자 4명과 사망자 14명을 발견하는 등 재난 최일선에서 국민의 생명과 안전을 지켰다.

2024년 전국소방기술경연대회에서는 개인전 1위와 단체전 3위를 차지했다.

태공은 구조견이 편하게 지낼 수 있는 가장 적합한 일반인에게 분양됐다.



권선욱 북부119특수대응단장은 “태공은 오랜 기간 위험한 재난 현장에서 묵묵히 임무를 수행하며 국민의 생명과 안전을 지키는 데 큰 역할을 해왔다”며 “태공이 건강하고 행복한 은퇴 생활을 보내길 진심으로 응원한다”고 말했다.

안승순 기자
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