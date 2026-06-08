수원시, ‘반도체 두드림 구인·구직의 날’ 10일 개최…5개 업체 18명 채용

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세줄 요약 수원시, 반도체 분야 구인·구직 행사 개최

5개 업체 참여해 18명 채용 계획 발표

현장 면접·이력서·면접 클리닉 운영

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수원특례시(시장 이재준)가 10일 오후 2시부터 3시까지 선경도서관 강당에서 ‘6월 반도체 분야 일자리 두드림 구인·구직의 날’을 개최한다.㈜비아트론, 머니컴퍼니테크 주식회사, 케어웰솔루션스 주식회사, 화성엔지니어링 주식회사, 주식회사 티마트 등 5개 업체가 반도체 분야 인력 18명을 채용한다.채용 분야는 반도체 기구 설계원, 시스템 소프트웨어 개발자, 기타 전기·전자 설비 조작원, 반도체 예방정비(PM) 엔지니어, 덕트 설비 점검원, 반도체 설치 및 조정 엔지니어 등이다.참여 구인 기업은 현장에서 구직자와 1대 1 채용 면접을 한다. 시는 취업 정보를 제공하고, 이력서·면접 클리닉 등을 운영한다.수원일자리센터가 주관하는 ‘일자리 두드림’은 취업에 어려움을 겪는 구직자와 인재 채용을 원하는 기업을 연결해 주는 채용 행사다.센터는 일자리 두드림 외에도 직업상담사가 한 달에 두 차례(둘째·넷째 화요일 오후 1~6시) 4개 구 지정도서관을 찾아가는 ‘찾아가는 일자리 상담’을 운영 중이다.안승순 기자