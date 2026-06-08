수원시, ‘반도체 두드림 구인·구직의 날’ 10일 개최…5개 업체 18명 채용

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세줄 요약
- 수원시, 반도체 분야 구인·구직 행사 개최
- 5개 업체 참여해 18명 채용 계획 발표
- 현장 면접·이력서·면접 클리닉 운영
수원특례시(시장 이재준)가 10일 오후 2시부터 3시까지 선경도서관 강당에서 ‘6월 반도체 분야 일자리 두드림 구인·구직의 날’을 개최한다.
㈜비아트론, 머니컴퍼니테크 주식회사, 케어웰솔루션스 주식회사, 화성엔지니어링 주식회사, 주식회사 티마트 등 5개 업체가 반도체 분야 인력 18명을 채용한다.
채용 분야는 반도체 기구 설계원, 시스템 소프트웨어 개발자, 기타 전기·전자 설비 조작원, 반도체 예방정비(PM) 엔지니어, 덕트 설비 점검원, 반도체 설치 및 조정 엔지니어 등이다.
참여 구인 기업은 현장에서 구직자와 1대 1 채용 면접을 한다. 시는 취업 정보를 제공하고, 이력서·면접 클리닉 등을 운영한다.
수원일자리센터가 주관하는 ‘일자리 두드림’은 취업에 어려움을 겪는 구직자와 인재 채용을 원하는 기업을 연결해 주는 채용 행사다.
센터는 일자리 두드림 외에도 직업상담사가 한 달에 두 차례(둘째·넷째 화요일 오후 1~6시) 4개 구 지정도서관을 찾아가는 ‘찾아가는 일자리 상담’을 운영 중이다.
안승순 기자
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