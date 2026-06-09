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“결혼하세요”… 지자체 ‘청춘남녀 중매’ 전국 확산

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김상화 기자
수정 2026-06-09 00:38
입력 2026-06-09 00:38

인구 절벽·출산율 감소 고육책
경북 ‘청춘동아리 멤버십’ 모집
달성·김제·함평 등도 만남 주선

지방자치단체가 주관하는 미혼 남녀 만남 주선 행사가 전국적으로 확산하는 추세다. 인구 절벽 탈출 해법에 더해 결혼과 출산에 대한 미혼 남녀의 인식이 지속해서 개선되는 분위기에 힘입은 모양새다.

경북도는 오는 21일까지 ‘청춘동아리 멤버십’ 참가자를 모집한다고 8일 밝혔다. 이번 행사는 ‘오늘은 동아리, 내일은 인연’을 목표로 지역 내 미혼 청년의 자연스러운 만남과 교류를 주선하기 위해 마련됐다. 모집 대상은 거주지 또는 생활 근거지(직장)가 경북인 1984~2001년생 미혼 남녀다. 남녀 160명씩 모두 320명을 모집한다. 여성의 경우 대구 권역 거주자도 신청할 수 있다.

대구 달성군도 ‘청춘달성’ 투어 참가자를 모집한다. 올해 3회째인 행사는 20일과 27일 두 차례 열린다. 차수별로 남녀 10명씩 총 40명을 모집한다. 참가비는 1만원이며 14일까지 신청받는다. 참가 희망자는 재직 상태와 미혼 여부를 확인할 수 있는 서류를 제출해야 한다.

울산시는 11일까지 ‘유:온 로맨틱데이’ 참가자를 모집 중이다. 울산에 주민등록을 둔 35~42세 미혼 직장인 중 남녀 각 20명씩 총 40명을 모집한다. 행사는 26일 울산시티컨벤션과 울산태화호에서 열린다.

전북 김제시는 미혼 청년들이 취미 활동을 통해 친밀감을 쌓는 ‘김제 청년 링크(LINK)’ 사업을 진행한다. 공예, 요리 등을 함께하며 자연스럽게 소통하고 교류하도록 돕는 프로그램이다. 김제 연고 직장에 다니는 25~39세 미혼 남녀라면 참여가 가능하다. 시는 남녀 20명씩 모집해 18일부터 3차례에 걸쳐 프로그램을 진행할 예정이다.

전남 함평군도 ‘미혼 남녀 만남 행사’ 참가자를 모집한다. 남녀 10명씩 총 20명이다. 혼인 이력이 없는 27~40세 청년이면 주소지에 관계없이 누구나 지원할 수 있다. 군은 6월 중 최종 참여자를 선정해 통보할 예정이다. 군 관계자는 “본 행사를 통해 최종 결혼한 커플에게는 기존 결혼축하금에 400만원을 더해 총 1000만원의 인센티브를 지급할 예정”이라고 전했다.
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한편 최근 공개된 저출산고령사회위원회 조사 결과에 따르면 결혼을 긍정적으로 생각하고 자녀가 필요하다고 응답한 비율이 25~49세 미혼 남녀에서 각각 60% 이상이었다. 2024년 30%를 밑돌았던 출산 의향도 크게 올라 40%를 넘겼다.

안동 김상화 기자
세줄 요약
  • 지자체 주관 미혼 남녀 만남 행사 전국 확산
  • 경북·달성군·울산·김제·함평 등 잇단 추진
  • 결혼·출산 인식 개선과 인구 절벽 대응 배경
2026-06-09 19면
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