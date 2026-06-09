“시민 의견 민선 9기에 반영합니다”…수원시, 시민 정책 아이디어 공모

세줄 요약 민선 9기 시민 정책 아이디어 공모 시작

생활 체감형 정책, 26일까지 접수 진행

새빛톡톡·방문·우편으로 최대 3건 응모

이미지 확대 수원시청 전경

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수원특례시(시장 이재준)가 오는 26일까지 민선 9기 시민 정책 아이디어를 공모한다.공모 주제는 ‘민선 9기 시민이 바라는 생활 체감형 정책’으로 민생경제, 시민안전, 기후환경, 맞춤복지, 생활문화 분야 등 다양한 분야의 정책 아이디어다.시정 참여 플랫폼 새빛톡톡 ‘신청접수’ 게시판에서 아이디어를 제안하거나 방문·우편 응모도 가능하다.1인(팀)당 최대 3건까지 아이디어를 응모할 수 있다.시는 관련 부서 검토 후 공모전 심사위원회 심사 점수와 시민 설문 투표 결과를 합산해 우수 제안을 선정할 예정이다. 최우수 1명(시상금 100만 원), 우수 2명(50만 원), 장려 5명(20만 원) 등 총 8건을 선정한다.시는 우수 제안은 실·국장 회의를 통해 정책 반영을 논의하고, 공약 실천 계획에 반영할 계획이다.안승순 기자