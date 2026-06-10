과천시, K-패스·기후동행카드 이용자 월 3만 원 환급

세줄 요약 과천시, 교통비 부담 완화 위한 환급 추진

K-패스·기후동행카드 이용자 월 3만 원 지원

8월 31일까지 누리집서 환급 신청 가능

이미지 확대 K-패스 로고. 국토교통부

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경기 과천시가 지속되는 고물가와 유류비 상승에 따른 시민들의 교통비 부담을 덜고 대중교통 이용을 활성화하기 위해 ‘K-패스’와 ‘기후동행카드’ 이용자를 대상으로 월 3만 원 상당의 교통비를 환급해준다고 10일 밝혔다.이번 사업은 전국 단위 대중교통 환급 서비스인 ‘K-패스’와 수도권 통합 정기권인 ‘기후동행카드’ 이용자를 대상으로 추진하는 맞춤형 교통 복지 정책이다.K-패스 이용자는 별도의 신청 없이 4월부터 9월까지 6개월간 3만 원 반값 패스 적용으로 매월 최대 3만 2000원의 교통비를 추가로 환급받을 수 있다.과천시민이 4월부터 6월까지 기후동행카드 30일권을 충전해 만기 사용하면 카드 종류와 권종에 관계없이 월 3만 원을 환급받는다.환급 신청은 8월 31일까지 ‘티머니 카드＆페이’ 누리집을 통해 가능하며, 환급금은 6월 말부터 9월까지 차례대로 지급될 예정이다.신계용 과천시장은 “이번 교통비 지원이 시민들의 경제적 부담을 덜고 대중교통 이용 활성화에도 도움이 되길 바란다”라며 “특히 기후동행카드 이용자는 신청 기간 내 반드시 환급을 신청해 혜택받으시길 바란다”라고 말했다.안승순 기자