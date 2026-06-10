천안시, 500억 규모 ‘물순환 촉진구역’ 지정

세줄 요약 천안시, 물순환 촉진구역 공모 선정

국비·도비·시비 포함 500억원 투입

천안천 유역 침수 대응·체계 구축

이미지 확대 충남 천안시청 전경. 서울신문DB

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충남 천안시는 기후에너지환경부 주관 ‘물순환 촉진구역 지정 공모’에 선정돼 500억원 규모의 사업을 추진한다고 10일 밝혔다.기후에너지환경부는 물순환 취약성이 높거나 특별재난지역 선포 이력이 있는 지방정부를 대상으로 공모를 실시해 천안시 등 4개 지자체를 선정했다.이번 사업에는 공모 선정으로 확보한 국비 300억원과 도비 60억원, 시비 140억원이 투입된다.시는 종합 취약성 평가 1등급인 천안천 유역에 물재해, 물이용, 물순환, 물환경 등 분야별 물순환 촉진사업을 추진한다.천안천 유역은 하천 범람에 따른 도시 침수 피해가 잦은 도심 지역이다. 시는 맞춤형 사업을 통해 생활권 안정성을 강화하고 도시 물순환 체계를 구축할 계획이다.세부적 사업 내용과 사업비는 기후에너지환경부의 종합계획 수립 시 관계기관 협의를 거쳐 확정된다.김석필 천안시장 권한대행 부시장은 “물순환촉진법 제정 이후 처음 실시된 공모에 선정됐다”며 “천안형 물순환 촉진구역 대표모델을 구축해 선도적인 우수 사례를 만들겠다”고 말했다.천안 이종익 기자