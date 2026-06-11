“1명이 처음부터 끝까지 복합민원 챙겨 드립니다”…과천시, ‘민원매니저’ 운영

세줄 요약 복합민원 전담 민원매니저 시범 운영

접수부터 협의·조정·결과 안내까지 총괄

시민 불편 줄이고 원스톱 체계 강화

이미지 확대 과천시가 10월까지 ‘민원매니저 제도’를 시범 운영한다. 과천시 제공

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경기 과천시는 여러 부서가 관련된 복합민원을 보다 신속하고 편리하게 처리할 수 있도록 10월까지 ‘민원매니저 제도’를 시범 운영한다고 11일 밝혔다.‘민원매니저’는 복합민원 접수부터 부서 간 협의·조정, 처리 결과 안내까지 전 과정을 전담 관리하는 공무원이다.그동안 시는 민원인 1회 방문 처리제 등 원스톱 민원 서비스를 운영해 왔지만, 복합민원의 경우 여러 부서의 검토와 협의가 필요한 만큼 처리 과정이 복잡하다는 의견이 지속적으로 제기돼 왔다.이에 시는 일반 복합민원과 건축허가 분야를 대상으로 협의·조정 경험이 풍부한 6급 팀장급 공무원을 ‘민원매니저’로 지정해 운영한다.‘민원매니저’는 관련 부서 협의와 검토회의 운영, 처리 상황 안내 등을 담당하며 민원 처리 전 과정을 총괄 관리하게 된다.신계용 과천시장은 “‘민원매니저 제도’는 복합민원 처리 과정에서 발생하는 행정적 불편을 최소화하고, 부서 간 협업을 강화하여 시민 중심의 민원 서비스를 제공하기 위한 제도”라며 “시범 운영 결과를 분석해 보다 효율적인 원스톱 민원 서비스 체계를 구축해 나가겠다”고 밝혔다.안승순 기자