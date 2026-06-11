안성 금광호수 일대 관광개발 효과 ‘톡톡’, 연간 45만 명 방문

세줄 요약 하늘전망대 조성 뒤 방문객 45만명 돌파

관광 관련 카드매출 54억 원 증가

신규 창업 157개, 폐업 3개 기록

이미지 확대 금광호수 하늘전망대. 안성시 제공

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경기 안성시의 대표 관광지인 금광호수 일대가 분야별 인프라 조성과 맞춤형 콘텐츠 확대 등에 힘입어 지역경제에 긍정적인 파급효과를 내고 있는 것으로 나타났다.시는 금광호수 하늘전망대 조성 전후를 기점으로 BC카드와 KT의 빅데이터를 분석한 결과, 방문객 유입과 소비, 창업 지표 등이 상승하며 관광개발의 효과를 객관적인 수치로 확인했다고 11일 밝혔다.각 통신사 데이터에 따르면 박두진문학길과 수석정 수변화원 등을 포함한 금광호수 주요 관광자원의 연간 방문객 수가 45만 명을 넘어선 것으로 집계됐다.시는 관광객 증가에 따른 소비 효과도 확인했다. 금광호수 반경 2km 내 관광 관련 소비업종 26개 업종의 카드 매출액은 하늘전망대 개장 전 연간 199억 원에서 개장 후 253억 원으로 54억 원(26.9%) 늘어났다.지역 상권의 건강도를 보여주는 창업 지표는 2024년 8월 하늘전망대 개장 이후 반경 2km 내 신규 창업은 157개에 이르고, 폐업은 3개에 그쳤다.방문객 특성을 분석한 결과, 주요 방문 지역은 평택, 용인, 천안, 서울, 화성 순으로 나타났다. 50~60대 방문객이 전체의 55.3%를 차지했고, 30~40대 가족 단위 방문객이 24.1%로 뒤를 이었다.시는 이번 분석 결과를 바탕으로 관광객 특성과 소비 패턴을 반영한 각종 프로그램을 개발하고 체류형 관광 인프라를 지속적으로 확충할 계획이다. 또한 금광호수를 중심으로 칠곡호수 등 주요 관광자원과의 연계를 강화하고 시티투어 노선을 다변화해 관광객 체류 시간과 소비 확대를 유도할 방침이다.안승순 기자