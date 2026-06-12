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한대희 군포시장 당선인, 하부 콘크리트 이탈 ‘금정고가차도’ 현장 점검

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안승순 기자
수정 2026-06-12 12:44
입력 2026-06-12 12:44
세줄 요약
  • 금정고가차도 하부 슬래브 일부 탈락 발생
  • 군포역~호계 방향 전면 통제 및 긴급 보수
  • 한대희 당선인 현장 점검, 안전 최우선 강조
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한대희 경기 군포시장 당선인이 12일 금정고가차도 긴급보수 현장을 찾아 교통 통제 상황과 보수공사 진행 상황을 점검했다. 군포시 제공
한대희 경기 군포시장 당선인이 12일 금정고가차도 긴급보수 현장을 찾아 교통 통제 상황과 보수공사 진행 상황을 점검했다. 군포시 제공


한대희 경기 군포시장 당선인이 임기 시작 전 시민 안전을 위한 첫 현장 행보로 12일 금정고가차도 긴급 보수 현장을 찾아 교통 통제 상황과 보수 공사 진행 상황을 점검했다.

한 당선인은 “시민 안전보다 우선하는 것은 없다”며 “통행 불편이 있더라도 안전 확보를 위한 불가피한 조치인 만큼 시민 여러분의 양해를 부탁드린다”고 밝혔다.

이어 “공사가 신속하고 안전하게 마무리될 수 있도록 관계 부서와 긴밀히 협력하고 개방 전까지 현장 관리에 빈틈이 없도록 살피겠다”고 덧붙였다.

앞서 11일 오후 6시쯤 금정동 금정고가차도 군포에서 안양 방면 하부 슬래브 표면 일부가 탈락했다.



이에 시는 추가 낙하물 발생 가능성 등을 고려해 군포역에서 호계 방향 고가도로를 전면 통제하고 현재 긴급 보수 공사를 벌이고 있다. 시는 14일까지 공사를 마무리한 뒤 통행을 재개할 예정이다.

안승순 기자
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