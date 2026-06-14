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영국 고급 크루즈선 마산항 입항…경남 크루즈 관광 탄력

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이창언 기자
이창언 기자
수정 2026-06-14 14:03
입력 2026-06-14 14:03

외국인 관광객 마산어시장·해인사 방문
내년 추가 기항 확정…정기 노선 유치 기대

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14일 창원 마산항에 기항한 ‘Ms 아일랜드 스카이’(Ms Island Sky)호. 2026.6.14. 경남도 제공
14일 창원 마산항에 기항한 ‘Ms 아일랜드 스카이’(Ms Island Sky)호. 2026.6.14. 경남도 제공


영국 크루즈 선사 노블 칼레도니아(Noble Caledonia)가 운영하는 4200t급 럭셔리 크루즈선 ‘Ms 아일랜드 스카이(Ms Island Sky)호’가 14일 창원 마산항 3부두에 입항했다.

이번 기항은 지난해 12월 해양수산부가 마산항을 대한민국 9대 크루즈 기항지로 선정한 이후 경남도가 추진해 온 글로벌 크루즈 유치 전략의 성과로 평가된다.

이날 크루즈선을 타고 입항한 외국인 관광객 100여 명은 경남도와 창원시가 마련한 환영식에 참석한 뒤 마산어시장과 유네스코 세계유산인 합천 해인사 등을 방문하며 경남의 역사·문화·관광 자원을 체험했다.

도는 지역 대표 관광자원과 연계한 체험형 관광 프로그램을 운영해 외국인 관광객 만족도를 높이고 경남 관광의 매력을 알리는 데 주력하고 있다고 설명했다.

Ms 아일랜드 스카이호는 지난 5월 1일 마산항에 처음 기항한 데 이어 이번이 올해 두 번째 입항이다. 특히 내년에도 추가 기항이 예정돼 있어 마산항의 정기 크루즈 기항 가능성이 커지고 있다.

도는 현재까지 국내외 주요 선사와 여행사를 대상으로 59건의 기항 의향서를 확보하는 등 신규 크루즈 유치 활동을 이어가고 있다.

올 하반기에는 주요 선사와 여행사를 초청한 팸투어를 진행하고 제주 국제 크루즈 포럼에도 참가해 마산항 홍보에 나설 계획이다.
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김상원 경남도 관광개발국장은 “이번 기항은 마산항이 세계적인 크루즈 항만으로 성장할 가능성을 보여준 사례”라며 “경남의 문화관광 자원과 항만 인프라를 연계해 글로벌 크루즈 관광 활성화에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

창원 이창언 기자
세줄 요약
  • 마산항에 영국 럭셔리 크루즈선 재입항
  • 외국인 관광객, 경남 역사·문화 체험
  • 정기 기항 가능성 확대와 유치 성과
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