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지자체 요리교실 중년 남성에 인기

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남인우 기자
남인우 기자
수정 2026-06-15 00:27
입력 2026-06-15 00:27

가족 소통·어르신들 식생활 자립

지방자치단체들이 운영 중인 남성 요리 교실이 인기를 끌고 있다. 독거 어르신의 식생활 자립은 물론 가족 간 소통 강화 등 기대 효과로 중장년 남성들의 호응도가 높다.

충북 단양군은 혼자 사는 어르신들의 식생활 자립을 돕기 위해 ‘나도 요리사’ 프로그램을 올해 확대한다고 14일 밝혔다. 지난해 경로당 3곳에서 올해 6곳으로 늘어난 이 프로그램은 경로당별로 주 1회씩 총 4회 과정으로 운영될 예정이다.

서울 마포구는 지난 10일부터 다음 달 29일까지 매주 수요일 ‘꽃중년 남성 건강 요리교실’을 진행한다. 40~70대 남성이 대상이다.

수업은 기초반과 심화반으로 나뉜다. 기초반은 식재료 구입과 손질, 기본 조리법 등을 익힌다. 심화반은 저염·저당 조리법을 중심으로 중장년기 영양 관리와 만성질환 예방에 도움이 되는 건강식을 배운다. 참가비는 무료며 재료비는 별도다.

충남 보령시는 중년 남성 요리교실을 마련했다. 지난 8일 시작돼 다음 달 3일까지 가족센터에서 진행되며 초급반 42명, 중급반 28명 등 총 70명이 참여한다.



남성 요리교실은 갈수록 인기를 끌고 있다. 지난해 마포구가 실시한 교육 만족도 조사에서 기초반 93%, 심화반 100%가 프로그램이 필요하다고 답했다. ﻿

청주 남인우 기자
세줄 요약
  • 지자체 남성 요리교실 확산
  • 독거 어르신 식생활 자립 지원
  • 중장년 건강·가족 소통 강화
2026-06-15 19면
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