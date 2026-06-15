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수원시, 취약계층 대상 ‘원하는 대로 소원쇼핑’ 운영…최고 50만 원 물품 지원

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안승순 기자
수정 2026-06-15 10:21
입력 2026-06-15 10:21
세줄 요약
  • 취약계층 맞춤형 물품 지원 사업 운영
  • 대상자 직접 선택·구입 방식으로 진행
  • 최대 50만 원 상당 생필품 등 지원
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수원시가 운영한 ‘원하는 대로, 소원쇼핑’ 사업 참여자가 필요한 물품을 고르고 있다. 수원시 제공
수원시가 운영한 ‘원하는 대로, 소원쇼핑’ 사업 참여자가 필요한 물품을 고르고 있다. 수원시 제공


수원특례시(시장 이재준)가 5월 4일부터 6월 12일까지 사례관리대상가구와 고독·고립 위험 가구를 대상으로 ‘원하는 대로, 소원쇼핑’을 운영했다고 15일 밝혔다.

‘원하는 대로, 소원쇼핑’은 대상자가 필요한 물품을 직접 선택·구입할 수 있도록 지원하는 수원시의 맞춤형 복지사업이다. 지난해 기아㈜ 노사가 수원시 취약계층 지원을 위해 기부한 지정기탁 성금으로 추진했다.

대상자에게는 생필품·전자제품·식료품 등 1인당 최대 50만 원 상당의 물품을 지원했다. 각 동 행정복지센터의 사례관리 담당 공무원이 대상자와 쇼핑에 동행해 물품 구입을 도왔다.

한 참여자는 “평소 필요했지만 비용 부담으로 미뤄두던 물품을 선택할 수 있어 큰 도움이 됐다”며 “실제 생활에 필요한 물품을 고를 수 있어 만족도가 높았다”고 전했다.



수원시 관계자는 “지역사회의 소중한 기부금으로 추진된 만큼 대상자들이 직접 필요한 물품을 선택하고 구입할 수 있도록 했다”며 “지역사회의 나눔이 어려움을 겪는 이웃들에게 실질적인 도움으로 이어지도록 노력하겠다”고 밝혔다.

안승순 기자
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