“안전교육 철저히 하라”…신계용, 해체공사 앞둔 과천주공5단지 현장 점검

세줄 요약 과천주공5단지 해체공사 현장 점검

석면 제거 마무리, 본격 철거 임박

안전계획 재점검과 교육 철저 주문

이미지 확대 신계용 과천시장이 12일 착공을 앞둔 과천주공5단지 재건축 정비사업 해체공사 현장을 점검했다. 과천시 제공

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신계용 경기 과천시장이 12일 7월 착공 예정인 과천주공5단지 재건축 정비사업 해체공사 현장을 점검했다.현재 현장에서는 건축물 내부 석면 제거 작업이 마무리 단계에 있으며, 관련 절차가 완료되는 대로 본격적인 해체공사에 들어갈 예정이다.과천시는 해체공사 과정에서 발생할 수 있는 소음과 분진을 최소화하기 위해 방음·방진 패널을 우선 설치한 뒤 철거를 진행할 계획이다. 이는 과천주공8‧9단지 재건축 현장에도 적용된 방식으로 인근 주거지역의 생활 불편을 줄이기 위한 조치다.신 시장은 이날 공사 관계자들에게 해체공사 전 안전계획을 재점검하고, 현장 근로자 안전교육을 철저히 실시할 것을 주문했다.이어 공사 차량 진출입 관리, 보행자 안전 확보, 작업시간 준수, 분진 발생 억제 등 주민 생활과 밀접한 사항을 세심하게 관리해 줄 것을 당부했다.안승순 기자